Диетолог рассказала, почему нужно есть киви

Эксперт в области диетологии Елена Соломатина в интервью «Москве-24» рассказала, что употребление киви на постоянной основе помогает укрепить иммунитет, обладает антиоксидантными свойствами и успокаивающим эффектом.

«В киви очень много витамина C, поэтому его необходимо есть в сезон простудных заболеваний, — пояснила диетолог. — Кроме того, витамин C участвует в построении соединительной ткани, а значит, поддерживает здоровье сосудов, сердечных клапанов, костей, сухожилий и связок». Сердечно-сосудистую систему также укрепляют магний и калий в составе киви.

Витамин С, наряду с антиоксидантами лютеином и зеаксантином, а также флавоноидами, входящими в состав киви, способствует укреплению зрения. Комплекс антиоксидантов, которыми изобилует киви, не только помогает сохранить красоту и молодость, но и предотвращает иные возрастные изменения. «Киви предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, заболевания головного мозга, нарушение каких-то когнитивных возможностей, онкологию», — рассказала Елена Соломатина.

Киви обладает также мягким очищающим действием, и иногда его используют в качестве слабительного. «Клетчатка собирает на себя излишки холестерина, желчных кислот, радионуклиды, соли тяжелых металлов», — заключила эксперт.