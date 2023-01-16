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Диетолог рассказала, почему кофе может влиять на людей по-разному

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik.

Врач-диетолог Ольга Перевалова в эфире радио Sputnik рассказала, что у каждого человека есть ген, отвечающий за усвоение кофеина. «Если ген активный, то кофеин усваивается быстро, такие люди могут пить по три чашки кофе в день», — пояснила эксперт и отметила, что у некоторых этот ген работает медленно. Таким людям хватит и одной чашки, чтобы взбодриться. Им увлекаться кофе не стоит — это может привести к гипертонии и нарушению сна, если пить его после 15 часов.

По словам диетолога, чтобы определить скорость работы гена, отвечающего за усвоение кофе, нужно замерить с утра давление и пульс, после чего натощак выпить свежесваренный крепкий кофе и повторить замеры. В течение двух часов показатели должны вернуться в норму. Если этого не произошло, значит, метаболизм замедлен.

Ольга Перевалова отметила, что на реакцию организма на кофе также влияет теобромин, приводящий в состояние покоя. Больше всего его в растворимом кофе. Чувствительность к теобромину приводит к сонливости даже от одной выпитой чашки, предупредила эксперт.

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