Диетолог рассказала об уникальных свойствах фундука

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24» рассказала, что нормализовать работу сердца и сосудов, щитовидной железы, а также показатели сахара и холестерина поможет лесной орех или фундук.

«В фундуке присутствует селен. Это антиоксидант, который необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы», — пояснила специалист. Также антиоксидантные свойства ореха способствуют онкопрофилактике.

Фундук содержит достаточно кальция, чтобы укрепить кости, зубы, волосы и ногти. Цинк в его составе улучшает мужское здоровье.

«За счет цинка фундук обладает и антидиабетическим эффектом. Он улучшает чувствительность тканей к инсулину и таким образом понижает уровень глюкозы в крови», — рассказала Елена Соломатина. Нормализации холестерина способствует и обилие клетчатки, забирающей на себя излишки жиров. Профилактике сердечно-сосудистых заболеваний помогает олеиновая кислота (омега-9) — она снимает воспаление.

При всей пользе, злоупотреблять фундуком не стоит — это достаточно калорийный продукт. В сутки будет достаточно 30-50 г, пояснила Елена Соломатина.