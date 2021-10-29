Диетолог рассказала о вреде обезжиренного творога, йогурта и сухофруктов

Диетолог и фитнес-тренер Светлана Панченко рассказала о вреде продуктов, которые принято включать в списки самых полезных.

«Для блеска и мягкости сухофруктов очень часто добавляют жир и глицерин, а для ускорения процесса сушки используют туннельные печи и даже бензиновые горелки. Гранола очень часто содержит сахар или сахарозаменители на фруктозе, которые в больших количествах наносят удар по печени. Практически все магазинные йогурты обработаны термически и лишены полезной микрофлоры.

А обезжиренный творог, как правило, проходит химический конвейер. Чтобы придать обезжиренным молочным продуктам товарный вид, в них добавляют стабилизаторы и крахмал. Всасывание кальция в них значительно снижено, а инсулиновый индекс многих молочных продуктов, в том числе обезжиренных, достаточно высокий», — сообщила РИА Новости Панченко.

Также она напомнила, что в состав мультизлаковых батончиков часто входит пальмовое масло, шоколад низкого качества, искусственные ароматизаторы и мука.