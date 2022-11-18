Диетолог рассказала о продуктах, понижающих тестостерон

Врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко в интервью «Москве 24» рассказала, что способствовать снижению тестостерона могут привычные продукты, такие как укроп, авокадо, облепиха, семена подсолнечника, растительные масла (подсолнечное, оливковое, кукурузное, льняное, кунжутное, тыквенное), крупы (гречка, овсянка, горох, белый длиннозерный рис, чечевица, фасоль, перловка, ржаная крупа).

В них содержится бета-ситостерол, уменьшающий активность 5-альфа-редуктазы, которая должна превращать тестостерон в биологически активную форму — дигидротестостерон.

«Кроме того, бета-ситостерола много в орехах: грецких, кедровых, бразильских, кешью, фисташках, фундуке, миндале, кунжуте и макадамии», — рассказала врач.

При этом Инна Кононенко подчеркнула, что вышеперечисленные продукты обладают высокой пищевой ценностью. Поэтому ограничивать (не отказываться!) их потребление следует не всем мужчинам, а лишь тем, у кого тестостерон в крови понижен, то есть не превышает показатели 8-12 нмоль/л.

Чтобы вернуть тестостерон в норму, врач-диетолог дала рекомендацию: «Необходимо пересмотреть свой режим питания, отказаться от вредных привычек и сбросить лишние килограммы. Это большая работа, но она того стоит».