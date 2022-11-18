ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 19:30

Диетолог рассказала о продуктах, понижающих тестостерон

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко в интервью «Москве 24» рассказала, что способствовать снижению тестостерона могут привычные продукты, такие как укроп, авокадо, облепиха, семена подсолнечника, растительные масла (подсолнечное, оливковое, кукурузное, льняное, кунжутное, тыквенное), крупы (гречка, овсянка, горох, белый длиннозерный рис, чечевица, фасоль, перловка, ржаная крупа).

В них содержится бета-ситостерол, уменьшающий активность 5-альфа-редуктазы, которая должна превращать тестостерон в биологически активную форму — дигидротестостерон.

«Кроме того, бета-ситостерола много в орехах: грецких, кедровых, бразильских, кешью, фисташках, фундуке, миндале, кунжуте и макадамии», — рассказала врач.

При этом Инна Кононенко подчеркнула, что вышеперечисленные продукты обладают высокой пищевой ценностью. Поэтому ограничивать (не отказываться!) их потребление следует не всем мужчинам, а лишь тем, у кого тестостерон в крови понижен, то есть не превышает показатели 8-12 нмоль/л.

Чтобы вернуть тестостерон в норму, врач-диетолог дала рекомендацию: «Необходимо пересмотреть свой режим питания, отказаться от вредных привычек и сбросить лишние килограммы. Это большая работа, но она того стоит».

Здоровье
Питание
0
Читайте также
Катар обвиняют в подкупе соперника на матч чемпионата мира. Что вообще происходит?
Американский вундеркинд повторил рекорд Овечкина, который держится больше 20 лет
МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за реакции Москвы на приговор по делу MH17
Минобороны РФ заявило о намеренном убийстве ВСУ более 10 российских пленных
Исполнившей нацистский гимн «Миссис Крым» отказали в гражданстве РФ
Что нужно знать о цифровых технологиях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперты определили лучшие и худшие марки молока

Офтальмолог Шушук развеяла главные мифы о лазерной коррекции зрения
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости