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Сегодня, 14:45

Диетолог рассказала о продуктах, помогающих печени

Ольга Стрельникова
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Фото unsplash.com/@shelleypauls

Врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала в интервью порталу kubnews.ru, что при проблемах с печенью полезна низкокалорийная диета с такими продуктами, как яйца, тыквенные семечки и овощи. Способствовать очищению организма, по словам специалиста, будут крестоцветные овощи, такие как брокколи, шпинат, цветная и белокочанная капуста.

Елена Тихомирова рассказала, что к поражению печени приводит алкоголь, лекарственные препараты и лишний вес, а также излишки сахара или соли. Попытки нейтрализовать вредные вещества оказываются безуспешны, и печень заплывает жиром, вырабатывая холестерин низкой плотности.

Здоровье
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