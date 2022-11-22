Диетолог рассказала о продуктах, помогающих печени

Врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала в интервью порталу kubnews.ru, что при проблемах с печенью полезна низкокалорийная диета с такими продуктами, как яйца, тыквенные семечки и овощи. Способствовать очищению организма, по словам специалиста, будут крестоцветные овощи, такие как брокколи, шпинат, цветная и белокочанная капуста.

Елена Тихомирова рассказала, что к поражению печени приводит алкоголь, лекарственные препараты и лишний вес, а также излишки сахара или соли. Попытки нейтрализовать вредные вещества оказываются безуспешны, и печень заплывает жиром, вырабатывая холестерин низкой плотности.