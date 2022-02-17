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Сегодня, 08:00

Диетолог рассказала о пользе супа из чечевицы

Назван рецепт приготовления лучшего супа против холестерина
Галина Глазко
Чечевица.
Фото Global Look Press

Диетолог Лорен Манакер сообщила, что чечевица является одним из лучших продуктов против плохого холестерина.

Специалист также отмечает, что чечевица, как и многие бобовые, имеет низкий гликемический индекс и медленно усваивается в организме, а также содержит много клетчатки. Суп из чечевицы, даже постный, оказывается полноценным питательным блюдом, очень полезным для здоровья сердца и сосудов.

«Главное — при приготовлении избегать консервированных ингредиентов. Если в чечевичный суп хочется добавить мяса, то стоит выбирать нежирные сорта и точно отказаться от переработанного мяса, например сосисок. Чечевица сама по себе богата белком, потому и считается полезной при повышенном холестерине — помогает заменить животный белок из мяса, которое также приносит в организм и плохой холестерин», — приводит слова специалиста портал EatThisNotThat!

Также она рекомендует добавлять в суп большое количество овощей. Это позволит насытить блюдо дополнительными полезными веществами.

Источник: https://www.eatthis.com/
Здоровье
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