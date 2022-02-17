Диетолог рассказала о пользе супа из чечевицы

Диетолог Лорен Манакер сообщила, что чечевица является одним из лучших продуктов против плохого холестерина.

Специалист также отмечает, что чечевица, как и многие бобовые, имеет низкий гликемический индекс и медленно усваивается в организме, а также содержит много клетчатки. Суп из чечевицы, даже постный, оказывается полноценным питательным блюдом, очень полезным для здоровья сердца и сосудов.

«Главное — при приготовлении избегать консервированных ингредиентов. Если в чечевичный суп хочется добавить мяса, то стоит выбирать нежирные сорта и точно отказаться от переработанного мяса, например сосисок. Чечевица сама по себе богата белком, потому и считается полезной при повышенном холестерине — помогает заменить животный белок из мяса, которое также приносит в организм и плохой холестерин», — приводит слова специалиста портал EatThisNotThat!

Также она рекомендует добавлять в суп большое количество овощей. Это позволит насытить блюдо дополнительными полезными веществами.