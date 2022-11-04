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Сегодня, 11:00

Диетолог рассказала о пользе мандариновых косточек

Ольга Стрельникова
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Мандариновые косточки способствуют избавлению от онкологии.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог рассказала, что мандариновые косточки способствуют избавлению от онкологии.

Популярный специалист в области диетологии Марият Мухина рассказала, что пара косточек мандарина в день будет отличной профилактикой онкологических заболеваний, а если увеличить количество до 12, это окажет целебный эффект. Все благодаря цианогенному гликозиду (витамин В17). В определенной дозировке он обладает противоопухолевыми свойствами.

Косточки мандарина полезны и в эстетических целях — в них содержится большое количество антиоксидантов, предупреждающих негативное действие свободных радикалов. Также их применяют для создания различных отшелушивающих средств в косметологии.

Стоит учесть, что в ходе переработки организмом семечек мандарина вырабатывается ядовитое вещество цианид. Поэтому следует быть крайне осторожным, чтобы избежать отравления.

Здоровье
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