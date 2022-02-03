Диетолог рассказала, можно ли пить кофе во время еды

Диетолог Антонина Саволюк рассказала, можно ли пить кофе во время еды. По ее словам, если это натуральный напиток без добавок, то вреда от этого не будет.

«Если вы запиваете кофе жирную еду с животным белком, добавляете в напиток молоко или сливки, то вся его польза, к сожалению, теряется. Дополнительное действие оказывает танин. При взаимодействии с белками вещество трудно переваривается», — отмечает диетолог в разговоре с РИА «Новости».

Лучше всего, по мнению специалиста, пить кофе во время завтрака или между перекусами, запивая его стаканом воды. Это важно, так как кофе сильно обезвоживает, окисляет кислотно-щелочной баланс и оказывает мочегонный эффект.

При этом она отмечает, что кофе можно пить не всем. Этот напиток запрещается людям, у которых диагностированы остеопороз, гипертония, наличие кокков в организме или другие болезни.