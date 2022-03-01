Диетолог рассказала, кому нельзя употреблять блины

Диетолог Ирина Писарева рассказала, кому противопоказано употреблять блины. По словам специалиста, любимое многими блюдо имеет высокий гликемический индекс (ГИ).

«Блины противопоказано есть людям с проблемами ЖКТ, включая панкреатит, так как это достаточно тяжелая пища. Тем более их часто употребляют с вареньем, медом и сгущенкой, что вдвойне опасно пациентам данной категории», — приводит слова Писаревой «Вечерняя Москва».

Диетолог также напоминает, что блины противопоказаны людям с сахарным диабетом или отклонениями от нормального уровня чувствительности к инсулину. Не рекомендуется их включать в свой рацион людям с ожирением, лишним весом и метаболическим синдромом.

Специалист советует и всем здоровым людям не употреблять блины каждый день в масленичную неделю.