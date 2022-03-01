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Сегодня, 07:00

Диетолог рассказала, кому нельзя употреблять блины

Галина Глазко
Блины.
Фото Global Look Press

Диетолог Ирина Писарева рассказала, кому противопоказано употреблять блины. По словам специалиста, любимое многими блюдо имеет высокий гликемический индекс (ГИ).

«Блины противопоказано есть людям с проблемами ЖКТ, включая панкреатит, так как это достаточно тяжелая пища. Тем более их часто употребляют с вареньем, медом и сгущенкой, что вдвойне опасно пациентам данной категории», — приводит слова Писаревой «Вечерняя Москва».

Диетолог также напоминает, что блины противопоказаны людям с сахарным диабетом или отклонениями от нормального уровня чувствительности к инсулину. Не рекомендуется их включать в свой рацион людям с ожирением, лишним весом и метаболическим синдромом.

Специалист советует и всем здоровым людям не употреблять блины каждый день в масленичную неделю.

Блины. Блины: вся правда о любимом продукте

Источник: https://vm.ru/news/950040-dietolog-pisareva-rasskazala-komu-opasno-est-bliny
Здоровье
Питание
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