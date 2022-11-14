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Сегодня, 11:05

Диетолог рассказала, кому нельзя есть хурму

Ольга Стрельникова
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Хурма.
Фото Global Look Press

Врач диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью изданию «Вечерняя Москва» рассказала, что, несмотря на всю пользу, хурма может нанести вред здоровью при некоторых заболеваниях.

В ее состав входит большое количество грубых волокон. «Эти волокна могут спровоцировать обострение или появление дивертикулеза — заболевания кишечника», — предупредила специалист.

Хурма может спровоцировать массу неприятных эффектов при склонности к запорам или при обострении геморроя, при индивидуальной непереносимости и аллергических реакциях. Если хурма не главный аллерген, но обладает схожими свойствами, стоит ограничить ее потребление.

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