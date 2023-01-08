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Диетолог рассказала, кому небезопасно пить зеленый чай

Ольга Стрельникова
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jcomp/Freepik.

Диетолог, нутрициолог Кристина Плотникова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что зеленый чай противопоказан людям с чувствительностью к кофеину и с бессонницей. При наличии поражений желудочно-кишечного тракта от этого напитка также лучше отказаться.

Не стоит экспериментировать с употреблением зеленого чая в период беременности и лактации, отметила специалист. Эмоционально нестабильным детям, страдающим перепадами настроения, лучше заменить зеленый чай другими напитками. В любом случае не стоит употреблять свыше двух-трех чашек чая в день.

Чем полезен зеленый чай и как он влияет на похудение, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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