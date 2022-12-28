Диетолог рассказала, какую воду нужно пить утром

Специалист подчеркнула, что ни в коем случае это не должна быть вода из-под крана.

Врач-диетолог Дарья Русакова в интервью «Известиям» рассказала, что самое важное — привить себе привычку выпивать стакан воды с утра натощак. Также специалист обратила внимание на качество воды. «Для утреннего запуска систем организма нужно выбирать фильтрованную, родниковую или талую», — пояснила кандидат медицинских наук.

Дарья Русакова советует избегать употребления по утрам кипяченой воды. Дело в том, что термическая обработка меняет состав воды — она теряет свою пользу. От минеральной воды по утрам диетолог также рекомендует отказаться. Оптимальным вариантом будет теплая вода, температурой 22-25 °С.