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Диетолог рассказала, какую воду нужно пить утром

Ольга Стрельникова
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Диетолог рассказала, какую воду нужно пить утром.
Фото freepik/ru.freepik.com

Специалист подчеркнула, что ни в коем случае это не должна быть вода из-под крана.

Врач-диетолог Дарья Русакова в интервью «Известиям» рассказала, что самое важное — привить себе привычку выпивать стакан воды с утра натощак. Также специалист обратила внимание на качество воды. «Для утреннего запуска систем организма нужно выбирать фильтрованную, родниковую или талую», — пояснила кандидат медицинских наук.

Дарья Русакова советует избегать употребления по утрам кипяченой воды. Дело в том, что термическая обработка меняет состав воды — она теряет свою пользу. От минеральной воды по утрам диетолог также рекомендует отказаться. Оптимальным вариантом будет теплая вода, температурой 22-25 °С.

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