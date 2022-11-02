Диетолог рассказала, какой продукт способен продлить жизнь

Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что укрепить здоровье и продлить жизнь на 10 лет поможет обыкновенный чеснок, но только если его сделать частью постоянного рациона.

В чесноке содержится множество полезных элементов. Одним из них является хром.

«Хром участвует в регуляции уровня глюкозы в крови, то есть он защищает от развития диабета», — пояснила эксперт.

Анжелика Дюваль говорит и о пользе молибдена, также содержащегося в чесноке. Главной его задачей является регулирование обменных процессов и выработки ферментов, необходимых для пищеварения, усвоения полезных веществ и здоровья всего организма в целом.