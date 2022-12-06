Диетолог рассказала, какие хлебцы стоит есть

Врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк в беседе с «Москвой-24» рассказала, что хлебцы в полной мере сложно назвать диетическим продуктом, так как 100 г содержат около 300 ккал. Для сравнения — в хлебе их 160-300.

По мнению специалиста, под большим вопросом и полезные свойства хлебцев. В состав некоторых из них входит маргарин, консерванты, усилители вкуса, соль, сахар или его аналоги. «Полезные хлебцы готовят из цельнозерновой муки или цельных зерен. Также они могут содержать зерновые смеси, орехи, семена, овощи, зелень, фрукты и ягоды», — говорит Наталья Павлюк и предостерегает от продукта с рафинированной мукой.

Диетолог советует выбирать хлебцы, которые «похожи на пенопластовые круглые пластины». Они приготовлены методом экструзии — размягченные зерна спрессовывают в брикет при высоком давлении и температуре.