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Диетолог рассказала, какие диеты способствуют накоплению жира в организме

Мария Гусева
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Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какие диеты заставляют организм накапливать жир. Самой опасной она считает монодиету.

«Люди, начитавшись в Интернете, начинают употреблять только кефир или гречку. Это очень опасно, потому что непонятно, есть ли у вас на этот продукт пищевая аллергия. Тем более организм не будет получать всех необходимых витаминов и микроэлементов, которые нужны для нормальной жизнедеятельности», — цитирует Life.ru Писареву.

Также врач отметила, что вредными являются диета на соках и смузи и кетодиета.

Специалист подчеркнула, что питание должно быть разнообразным, а в идеале — еще и дробным. Нужно употреблять здоровые продукты по пять-шесть раз в день.

Источник: https://life.ru/p/1368533
Здоровье
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