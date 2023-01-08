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Диетолог рассказала, как убрать лишние килограммы

Ольга Стрельникова
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senivpetro/Freepik.

Врач-диетолог Антонина Стародубова в интервью «Мосленте» рассказала, что убирать лишние килограммы после новогодних праздников весьма опасно с помощью несбалансированных «голодных» диет с большим количеством ограничений. «Наиболее правильным решением в данном случае будет как можно скорее вернуться к принципам здорового питания», — пояснила медик.

Антонина Стародубова порекомендовала не ругать себя за набранный вес и подойти ответственно к своему рациону и здоровью. Для этого необходимо вернуть распорядок дня и режим питания. Прием пищи должен быть регулярным, включать завтрак, обед, ужин и по желанию перекусы. Так вы снимете нагрузку с желудочно-кишечного тракта и не допустите чувства голода, что поможет не переедать. Исключите поздние ужины и ночные перекусы, и вес плавно и надолго вернется в норму.

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