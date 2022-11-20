Диетолог рассказала, как «наесть» пышный бюст с помощью квашеной капусты

Диетолог Марият Мухина рассказала, как получить пышный бюст с помощью квашеной капусты.

«Поскольку квашеную капусту ели на Руси с поздней осени до весны, 7-8 месяцев, и давали уже детям с трех лет, то русские красавицы славились прекрасным бюстом, который формировался благодаря фитоэстрогенам, полученным из этого блюда», — цитирует Life.ru Мухину.

Врач отметила, что квашеную капусту можно заменить аналогами: корейское кимчи, немецкий шукрут, английский зауэркраут. По ее словам, в квашеном варианте витаминов втрое больше, чем в свежем кочане.

Мухина подчеркнула, что польза квашеной капусты определяется еще и добавками. Лесные ягоды увеличивают количество витамина С, каротиноидов и бензойной кислоты, которая «консервирует» клетку и останавливает старение. Морковь в квашеной капусте отвечает за количество витамина А. Тмин в капусте отвечает за жирные и эфирные масла, фитоэстрогены, флавоноиды в составе блюда. Отсюда и свойство способствовать формированию пышной груди.