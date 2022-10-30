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Сегодня, 15:39

Диетолог рассказала, как начать правильно питаться

Мария Гусева
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Врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала о принципах сбалансированного питания.

«В классической схеме системы питания завтрак должен наступить до девяти утра, он должен содержать 30-35% суточной калорийности рациона. Далее — какой-то полезный перекус, и в районе двух часов — обед. Он может включать в себя крупы, мясную, рыбную продукцию и овощи. Ужин должен быть самым легким, нужно ужинать за два-три часа до сна, чтобы пища успела полностью перевариться», — цитирует Life Писареву.

Врач также рассказала о важности питьевого режима.

«Это должно быть от 1,5 до 2,5 литра в зависимости от работы выделительной системы, почек и отеков в организме. Надо пить правильно воду, то есть с утра просыпаемся, на голодный желудок запускаем организм и выпиваем один или два стакана чистой воды, через 30 минут должен следовать завтрак», — резюмировала она.

Источник: https://life.ru/p/1535230
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