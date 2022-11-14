Диетолог рассказала, как есть сладкое без вреда

Специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни Алена Денисова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что причиной различных заболеваний может быть не сам сахар напрямую, а сочетание многих факторов.

Пренебрегая суточной нормой калорий, необходимой двигательной активностью, увлекаясь простыми углеводами, вы гарантированно подведете организм к тем или иным проблемам.

«Если нет проблем со здоровьем, нет необходимости полностью отказываться от сахара, — утверждает Алена Денисова. Категоричный отказ от чего-либо приведет скорее к психологическим проблемам, тяге к запретному плоду, чем к улучшению здоровья».

Когда лучше есть сладости, стоит ли заменять сахар фруктозой и сколько сладкого можно съесть без вреда, читайте в полной версии статьи «СЭ».