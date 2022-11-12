Диетолог рассказала, где искать скрытую соль

Врач-диетолог Елена Попова в эксклюзивном интервью изданию «АиФ» рассказала, что соль можно обнаружить практически в любом продукте, и лишь 20 процентов мы потребляем, добавляя сами в еду в процессе готовки.

«Большое количество соли изначально содержится в продуктах животного происхождения — мясе, рыбе, яйцах. Например, мясные блюда, приготовленные без соли, уже содержат ее около 3-4 г. Людям на бессолевой диете стоит учитывать эти моменты», — советует диетолог.

В том или ином виде и объеме соль содержится практически во всех продуктах. Без нее наш организм не может существовать. Натрий участвует в сокращении мышц, процессе переваривания пищи и секреции гормонов, создает условия для существования эритроцитов.

Соль помогает организму поддерживать необходимое количество влаги, защищая от обезвоживания. Но в больших количествах может и привести к обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта, повышению риска болезней сердца и сосудов, гипертонии, сахарного диабета, онкологии и пр.

Соль, по словам Елены Поповой, скрывается в обработанных пищевых продуктах. К ним относятся хлеб, сухие завтраки, печенье, колбасы и пр. Один гамбургер может содержать до 1000 мг соли.