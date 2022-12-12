Диетолог рассказала, что произойдет с организмом, если отказаться от фруктов

Нутрициолог Кристина Плотникова и врач, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко в эксклюзивном интервью для «СЭ» рассказали, что при отсутствии аллергии и других противопоказаний фрукты можно и нужно есть практически в неограниченных количествах. Они богаты антиоксидантами, защищают от окисления и преждевременного старения наши клетки. Людям пожилого возраста регулярное употребление фруктов поможет достичь долголетия и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Полностью отказывать себе в приеме фруктов можно лишь при соответствующих медицинских показаниях. Это чревато гипогликемией и лишним весом.



Какое еще положительное влияние оказывает на организм прием фруктов и могут ли БАДы заменить их отсутствие в рационе, читайте в полной версии материала в «СЭ».