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Диетолог рассказала, чем перекусывать в офисе, чтобы не поправиться

Мария Гусева
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Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, чем перекусывать в офисе, чтобы не поправиться.

«Запомните: как только вы перекусили, у вас в организме остановился процесс расщепления жира! Перекус — и инсулин вырос. Повышение уровня инсулина происходит при любом приеме пищи, независимо от ее состава, что бы мы ни ели — углеводы, белки, жиры», — цитирует Life.ru Мансурову.

В список «неправильных перекусов» врач включила булочки, питьевой подслащенный йогурт, мюсли-батончики, фруктово-ягодные снеки, где используется фруктоза. Она объяснила это тем, что такие продукты могут повысить уровень сахара в крови и ненадолго дать чувство сытости, которое уже вскоре сменится голодом.

К «правильным перекусам» Мансурова отнесла творог низкой жирности, кефир, орехи и свежие овощи. Она подчеркнула, что даже при низкокалорийном перекусе важно помнить о правильной порции, а если до обеда захотелось сильно есть, то лучше выпить стакан воды.

Источник: Life.ru
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