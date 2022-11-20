Диетолог рассказала, чем перекусывать в офисе, чтобы не поправиться

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, чем перекусывать в офисе, чтобы не поправиться.

«Запомните: как только вы перекусили, у вас в организме остановился процесс расщепления жира! Перекус — и инсулин вырос. Повышение уровня инсулина происходит при любом приеме пищи, независимо от ее состава, что бы мы ни ели — углеводы, белки, жиры», — цитирует Life.ru Мансурову.

В список «неправильных перекусов» врач включила булочки, питьевой подслащенный йогурт, мюсли-батончики, фруктово-ягодные снеки, где используется фруктоза. Она объяснила это тем, что такие продукты могут повысить уровень сахара в крови и ненадолго дать чувство сытости, которое уже вскоре сменится голодом.

К «правильным перекусам» Мансурова отнесла творог низкой жирности, кефир, орехи и свежие овощи. Она подчеркнула, что даже при низкокалорийном перекусе важно помнить о правильной порции, а если до обеда захотелось сильно есть, то лучше выпить стакан воды.