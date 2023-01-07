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Сегодня, 11:00

Диетолог рассказала, чем опасны разгрузочные дни

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik.

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в интервью «Ленте.ру» рассказала, что разгрузочные дни должны иметь индивидуальный подход и быть назначены врачом, а не самостоятельно. В противном случае, они могут нанести непоправимый вред здоровью.

Подобный метод похудения определяется, исходя из индивидуального состояния здоровья, наличия хронических заболеваний и физической активности, подчеркнула врач и отметила, что при самостоятельном назначении, разгрузочные дни могут не дать нужного результата.

Верным способом избавления от накопленных за новогодние праздники килограммов Антонина Стародубова назвала переход на здоровое сбалансированное питание и физическую активность. В противном случае ожидать устойчивого результата не стоит.

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Здоровье
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