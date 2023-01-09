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Сегодня, 18:25

Диетолог рассказал, стоит ли есть рыбные консервы

Ольга Стрельникова
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Рыбные консервы.
Фото azerbaijan_stockers/freepik.com

Специалист отметил, что в консервированной рыбе есть как плюсы, так и минусы.

Диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Бобунов в беседе с «Москвой-24» рассказал, что, несмотря на обилие легкоусвояемого белка в консервированной рыбе и удобство ее использования, в этом продукте присутствует немало соли. Поэтому не стоит делать консервы частью регулярного рациона — лучше добавлять их лишь изредка.

«Соленый продукт можно сочетать с чем-то несоленым или недосоленным. Это может быть салат, картофель, гарнир из любой крупы — кому что нравится», — посоветовал врач.

Консервированная рыба богата Омега-3 жирными кислотами и другими полезными элементами: кальцием, йодом, железом, калием, фосфором. Они сохраняются даже при консервации. Но покрыть суточную норму витаминов и микроэлементов в полной мере продукт все же не может.

Дмитрий Бобунов посоветовал выбирать консервированную рыбу в собственном соку. «В составе не должно быть ничего лишнего — только рыба, соль и вода. От продукта в масле и томатном соусе лучше отказаться», — резюмировал эксперт.

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