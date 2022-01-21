Диетолог рассказал, помогает ли кофе похудеть

Кофе может быть эффективно при похудении

Диетолог Эшли Шоу сообщил, что кофе может быть эффективно при похудении, если пить его правильно. Как отмечает специалист, главное употреблять этот напиток в умеренных количествах и без добавления сахара.

«Кофе содержит такие полезные вещества, как ниацин, калий, магний, а также антиоксиданты, которые могут улучшить здоровье пищеварительной системы, поддержать функцию мышц, сохранить здоровье сердца и сосудов. Также кофеин ускоряет обмен веществ и уменьшает чувство голода», — приводит слова Шоу сайт Al Arabiya.

Он также отмечает, что черный кофе без всяких добавок — идеальный напиток для похудения. В одной чашке содержится менее пяти калорий.