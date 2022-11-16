Диетолог рассказал о пользе кефира

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, что кефир способствует очищению крови, нормализует кислотный баланс и микрофлору желудочно-кишечного тракта, укрепляет иммунитет. Он богат витаминами группы В, С, А, РР, D, холином и бета-каротином, минералами фосфором, калием, медью, хромом, кальцием, серой, натрием и так далее.

В кефире много белка. «В отличие от молока, у кисломолочных продуктов есть большое преимущество — их белковые цепочки короче, поэтому легче и быстрее усваиваются», — подчеркнул диетолог. Благодаря этому кефир полезно пить как утром натощак, чтобы нормализовать пищеварение, так и перед сном, чтобы уменьшить чувство голода и за ночь увеличить численность полезных бактерий в кишечнике.

Также, по словам Андрея Бобровского, пить кефир могут люди с молочной непереносимостью, поскольку в кефире лактоза превращается в молочную кислоту, которая легко усваивается любым организмом.