Диетолог рассказал, какая еда поможет быстро восстановить силы и иммунитет после гриппа и ОРВИ

«Кубанские Новости» поделились советами по питанию врача-диетолога Андрея Лысенкова, которые помогут восстановить организм после длительной болезни.

Для этого необходимо увеличить долю белка в рационе до 25-35 г. Это может быть вареное мясо курицы, кролика, индейки, говядины, бобовые (нут, фасоль), молочные продукты (творог, кефир). Белок есть и в морепродуктах, в них же присутствуют необходимые для восстановления омега-3 жирные кислоты и витамин D. Подойдут креветки, кальмары, сардина, лосось, тунец, мидии.

Для успешной реабилитации Андрей Лысенков рекомендует есть больше продуктов, богатых клетчаткой и витаминами А, С, Е и цинком, — овощей, фруктов и зелени. Также пользу принесут ферментированные продукты — йогурт, ряженка, квашеная капуста. Они способствуют восстановлению желудочно-кишечного тракта после лечения антибиотиками и другими лекарствами.

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