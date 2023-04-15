Диетолог раскрыла секрет похудения без занятий спортом

Врач Анна Кривошеева заявила, что сбалансированная диета поможет похудеть без занятий спортом.

«Придерживайтесь сбалансированной диеты. Ключом к здоровой потере веса является употребление в пищу разнообразных продуктов, богатых питательными веществами. Сбалансированная диета фокусируется на основных группах продуктов — цельнозерновых, белках, фруктах и овощах. Каждая группа продуктов обеспечивает организм различными необходимыми питательными веществами для выполнения жизненно важных функций. Также медик рекомендовала сократить суточный калораж. Снижению веса без вреда для здоровья способствует питание с дефицитом 500-600 калорий в день», — приводит слова Кривошеевой Life.ru.