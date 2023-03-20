Диетолог раскрыл секреты сбалансированного питания в пост

Диетолог Асмик Атанян рекомендовал есть 3-4 раза в день и соблюдать питьевой режим в Великий пост.

«Ешьте три-четыре раза в день, обязательно организуйте полноценный завтрак, а в течение дня устраивайте перекусы. Богатым источником ценного белка являются соевые продукты — это может быть тофу, соевое молоко и подобное. Восполнить недостаток белка и ненасыщенных жирных кислот поможет порция орехов и грибов», — приводит слова Атаняна Life.ru.