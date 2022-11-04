Диетолог раскрыл, что объединяет мясо, морскую капусту и бананы

Врач-диетолог Александр Андреев рассказал, что к стрессам, недостатку сна, нарушению в рационе питания приводит дефицит некоторых веществ.

По словам диетолога, хорошее настроение помогут поддержать такие продукты, как мясо курицы, говядина или свинина, поскольку они являются источником витамина B12. А аминокислота тирозин повышает уровень допамина в организме. Морская капуста, по словам врача, содержит большое количество витаминов группы B, они помогают в работе надпочечников: за счет сбалансированного уровня адреналина можно будет забыть об излишней усталости и плохом настроении.

Не менее полезны бананы, в которых содержатся фосфор, калий, магний и железо. Но самое главное преимущество этих фруктов — триптофан, который организм человека и переработает в серотонин. Также богаты этим веществом овсяная и гречневая каши, кроме того, они выравнивают уровень сахара в крови. А жирные кислоты омега-3, которые помогают в работе клеток мозга, можно найти в орехах.

Чем меньше серотонина, норэпинефрина, допамина, эндорфина и триптофана, тем хуже настроение, уточнил доктор. Их дефицит может появиться из-за стресса, недостатка сна, а также нарушения в рационе питания.