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Сегодня, 15:05

Диетолог предостерегла от овсянки на завтрак

Ольга Стрельникова
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Овсянка.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Наталья Круглова в интервью news.ru рассказала, что частое употребление овсяных хлопьев может привести к дефициту витамина C, кальция и железа.

«Несмотря на содержащиеся в геркулесе витамины B, E и ряд минералов, подобный завтрак лучше дополнять белковыми продуктами, фруктами и овощами», — пояснила эксперт.

Диетолог обратила особое внимание на то, что монодиеты, однообразное питание или злоупотребление одним продуктом, например даже полезной овсянкой, всегда приводят к нехватке тех или иных витаминов и микроэлементов.

Здоровье
Питание
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