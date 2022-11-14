Диетолог предостерегла от овсянки на завтрак

Врач-диетолог Наталья Круглова в интервью news.ru рассказала, что частое употребление овсяных хлопьев может привести к дефициту витамина C, кальция и железа.

«Несмотря на содержащиеся в геркулесе витамины B, E и ряд минералов, подобный завтрак лучше дополнять белковыми продуктами, фруктами и овощами», — пояснила эксперт.

Диетолог обратила особое внимание на то, что монодиеты, однообразное питание или злоупотребление одним продуктом, например даже полезной овсянкой, всегда приводят к нехватке тех или иных витаминов и микроэлементов.