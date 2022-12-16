Диетолог предостерегла аллергиков от употребления чая с мандариновыми корочками

Врач-диетолог Наталья Круглова предостерегла аллергиков от употребления чая с мандариновыми корочками.

По ее словам, мандариновые корочки содержат эфирные масла, фитонциды и флавоноиды, которые можно отнести к антиоксидантам. Они также обладают умеренным антисептическим действием.

«Конечно, мы не возлагаем на них больших надежд, тем не менее как такой вспомогательный метод в сезон простуд мы можем использовать чай с добавлением мандариновых корочек», — приводит слова эксперта Life.ru.

При этом она подчеркнула, что именно в корочке мандаринов больше веществ, которые вызывают аллергическую реакцию. Также этот напиток может вызвать негативные последствия и у людей с заболеваниями пищеварительного тракта, считает врач.

«Я бы не рекомендовала использовать чай с мандариновыми корочками пациентам с заболеваниями пищеварительного тракта в стадии обострения, потому что все-таки у него есть горьковатый вкус и это может вызывать изжогу, боль и дискомфорт», — сказала Круглова.