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Диетолог посоветовала продукты для идеального завтрака

16:00

Диетолог Татьяна Дик назвала продукты, из которых должен состоять идеальный завтрак.

«Некоторым людям больше подходят белковые завтраки, а кому-то блюда, в которых преобладают углеводы. Поэтому нужно методом проб выбрать для себя удобный завтрак. Несколько вариантов завтраков, где преобладают белки: яичница или омлет с овощами, сыром, сырники, творог с ягодами и орехами. Или углеводные завтраки: каша с фруктами, блинчики или запеканки», — сообщила специалист РИА «Новости».

Также она отметила, что можно употреблять и комбинированные завтраки, например, тосты с сыром, тосты с авокадо и яйцом, каша и пара яиц, овсяные блины с начинкой, творожно-фруктовые запеканки.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211202/zavtrak-1761737735.html

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Галина Глазко все материалы автора
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