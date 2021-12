Диетолог посоветовала, как понизить уровень холестерина в крови

Диетолог Меган Мешер-Кокс рассказала в статье, опубликованной на сайте Eat This, Not That!, какие продукты помогут удерживать холестерин на здоровом уровне.

«Достаточно добавить немного фруктов к завтраку и в качестве гарнира овощи на обед, чтобы заметить улучшение состояния здоровья. Овощи и фрукты в рационе помогают предотвратить повышение уровня холестерина, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых болезней», — говорится в статье.

Также она отметила, что такое питание поможет защититься и от развития диабета.