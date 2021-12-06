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Диетолог посоветовала, как понизить уровень холестерина в крови

10:00
Фрукты. Фото Global Look Press
Фрукты. Фото Global Look Press

Диетолог Меган Мешер-Кокс рассказала в статье, опубликованной на сайте Eat This, Not That!, какие продукты помогут удерживать холестерин на здоровом уровне.

«Достаточно добавить немного фруктов к завтраку и в качестве гарнира овощи на обед, чтобы заметить улучшение состояния здоровья. Овощи и фрукты в рационе помогают предотвратить повышение уровня холестерина, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых болезней», — говорится в статье.

Также она отметила, что такое питание поможет защититься и от развития диабета.

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Галина Глазко все материалы автора
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