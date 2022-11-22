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Сегодня, 17:30

Диетолог посоветовала диабетикам средиземноморскую диету

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нежирное мясо.
Фото Global Look Press

Кандидат медицинских наук и диетолог Оксана Михалева рекомендовала средиземноморскую диету людям, страдающим сахарным диабетом.

«При сахарном диабете второго типа рекомендуется средиземноморская диета. Она ограничивает употребление рафинированных углеводов и насыщенных жиров и включает в себя сложные углеводы, белки и полиненасыщенные жиры», — приводит Life.ru слова Михалевой.

При этой болезни запрещены сахар, мед, сладости, выпечка, сиропы, сладкие газированные и негазированные напитки, кондитерские изделия, жирное мясо, а также все продукты мясной гастрономии. Под ограничения подпадают сладкие фрукты (виноград, финики, бананы), а также фруктовые соки, алкоголь, сливочное масло и сыр.

Разрешено есть овощи, фрукты в умеренном количестве, нежирное мясо, рыбу, цельнозерновые крупы, нежирные молочные продукты, хлеб из цельнозерновой муки или с отрубями, но не более четырех кусочков в день, макароны из твердых сортов пшеницы, бобовые, орехи (не более 30-40 граммов в день), яйца (четыре-шесть штук в неделю), а также несладкие чаи, кофе и какао.

Ранее британские специалисты назвали симптомы скрытого диабета.

Источник: https://life.ru/p/1540635
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