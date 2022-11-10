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10 ноября, 13:00

Диетолог посоветовала, что лучше заказать в суши-баре

Иван Шитик
Корреспондент
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Диетолог Ирина Писарева объяснила, что суши-бар — далеко не лучшее место для тех, кто сидит на диете или просто старается следить за своей фигурой.

Эксперт советует отдать предпочтение позициям в меню с наиболее простым составом: только рыба и по возможности овощи. В некоторых ресторанах можно найти суши, состоящие только из авокадо и рыбы, завернутые вместо листа нори в слайс огурца. Если похода в суши-бар не избежать, лучше отдать предпочтение такому варианту.

Также стоит обратить внимание на соевый соус, без которого не обходится ни одно блюдо, за исключением супов.

«В нем большое количество соли, а часто добавляется еще и сахар. То есть это тоже достаточно калорийный продукт, и человек может даже не догадываться о том, насколько более тяжелым становится блюдо с этим соусом», — цитирует эксперта Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1537915
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