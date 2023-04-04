Диетолог порекомендовала томаты для защиты кожи от UF-лучей и отечности

Диетолог Марина Макиша порекомендовала томаты для защиты кожи от UF-лучей и отечности.

«Стоит отметить, что томаты богаты антиоксидантами. Там содержатся ликопин, много бета-каротинов: это предшественники витамина А, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами, способствуют сохранению женской красоты и молодости. И третий момент — томаты содержат пищевую клетчатку. Она важна для нормальной работы кишечника, ведь кожные высыпания зачастую бывают связаны в том числе с нарушением баланса кишечной микрофлоры. Кроме этого, можно отметить хорошее содержание калия, он регулирует водно-солевой баланс в организме и важен для профилактики отечности», — приводит слова Макишы Life.ru.