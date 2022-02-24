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Сегодня, 07:00

Диетолог перечислила пять продуктов, которые сгущают кровь

Галина Глазко
Жареный картофель.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Дарья Самойлова назвала пять продуктов, которые сгущают кровь. По словам специалиста, сгущение крови провоцирует замедление кровообращения, а в результате этого наш мозг, сердце и другие органы получают недостаточное количество кислорода и питательных веществ.

«Бананы содержат много простых сахаров, которые значительно повышают уровень глюкозы в крови. В свою очередь непереработанный сахар превращается в жировые соединения, увеличивающие вязкость крови. Также все бобовые продукты содержат много растительного белка, а большое количество белка в дневном рационе повышает давление и увеличивает вязкость крови», — приводит ее слова Solenka.info.

Специалист к продуктам, сгущающим кровь, относит петрушку, сливочное масло и жареный картофель.

Картофель. Картофель: насколько он полезен и как часто его можно есть?
Источник: https://solenka.info/zdorove
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