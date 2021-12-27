Диетолог опровергла популярное мнение о цитрусовых и витамине С

Диетолог Марина Макиша опровергла мнение, что цитрусовые очень богаты витамином С. По ее словам, на самом деле уровень этого витамина в цитрусовых колеблется в пределах 50-70%.

«Гораздо полезнее употреблять болгарский перец, киви, петрушку и черную смородину. В 100 граммах они содержат до 200% от суточной потребности в витамине C. А в цитрусовых содержится от 50% до 70%, то есть не так много, как кажется. При добавлении в очень горячую воду витамин C будет быстро разрушаться. Поэтому, даже если вы пьете чай с лимоном, лучше добавлять его в теплый чай, а не в очень горячий.

Цитрусовые соки на самом деле не так полезны, как кажется. В них действительно есть витамин C, но и много сахара, а еще в них нет клетчатки", — цитирует Макишу «Москва 24».

Также она отметила, что продукты с большим содержанием витамина C не помогут защитить организм от сезонных простуд, однако они ускорят процесс выздоровления.