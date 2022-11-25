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Диетолог объяснила причину ночного переедания

Ольга Стрельникова
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Фото Image by Freepik

Диетолог Галина Барташевич в беседе с краснодарским порталом 93.ru рассказала, что причина ночного голода и последующих перекусов состоит в том, что человек растратил свои ресурсы, и организм требует их возместить. Виной тому неправильный режим питания или рацион. «Ночной дожор начинается, когда человек уже израсходовал энергию, но вовремя не возместил ее пищевым эквивалентом, в итоге организм требует у хозяина вернуть потраченное. Человеку проще, не думая о талии, быстро утолить голод. Туда и пирожные идут, и ночное доедание фруктов, шоколада, чашки кофе и всего остального», — прокомментировала специалист.

Исправить эту проблему диетолог предлагает, составив комфортное именно для вашей для системы пищеварения меню. Ужин не должен быть тяжелым или слишком легким, чтобы не возникло чувство дискомфорта или, наоборот, голода. «Прямой вред — лишний вес. Ночью организм занимался пищеварением, в итоге не совсем качественный сон, небольшая разбитость с утра, нарушенное пищеварение, с утра вы не хотите завтракать», — объяснила диетолог.

Последний прием пищи, во избежание ночных перекусов, Галина Барташевич, рекомендует делать не позднее, чем за 3 часа до сна.

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