Диетолог объяснила, какие сахарозаменители опасны

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала порталу ФАН, что не все сахарозаменители помогают похудеть. Они бывают синтетическими и натуральными. Первые нельзя обрабатывать термически, то есть класть в горячий чай и кофе или использовать при выпекании ПП-десертов их не стоит. При злоупотреблении синтетическими сахарозаменителями, может быть нарушена микрофлора кишечника или возникнуть аллергическая реакция, а также различные патологии.

По словам Ирины Писаревой, последние исследования доказывают, что синтетические сахарозаменители в самом процессе похудения не участвуют. Их плюс в отсутствии калорий и гликемического индекса.

Среди обилия сахарозаменителей, диетолог указала на натуральные аналоги сахара, такие, как стевия и эритрит. Их можно применять без опасений.