Диетолог объяснила, чем можно перекусить ночью

Врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Мещерякова в беседе с «Мослентой» рассказала, что в случае ночного перекуса, лучше выбирать не огромное количество мучного, острого и жирного, а банан или нежирный йогурт. Также это могут быть термически обработанные овощи, кроме картофеля, легкий овощной салат, ржаные, гречневые или рисовые хлебцы, не слишком сладкие злаковые батончики.

Желание перекусить в разгар ночи диетолог объяснила современным ритмом жизни. «Высокий ритм жизни, яркие дневные эмоции, уличное освещение и активное дорожное движение за окном стирают грани между днем и ночью. Естественные биологические ритмы нарушаются, человек не понимает, спать ему или бодрствовать. Чтобы чем-то себя занять, многие отправляются к холодильнику», — резюмировала врач.

Диетолог также дала рекомендации, которые помогут исключить вероятность ночного обжорства. Нормализуйте режима дня. При этом вставать лучше в 6:00—7:00 и ложиться не позднее полуночи, оптимально — в 22:00—23:00. Подберите сбалансированное трех- или четырехразовое питание, ешьте в одно и то же время. Ужинайте за несколько часов до сна. Если ночной перекус не избежен, пусть он будет символическим. Не ешьте ночью мясо, колбасы, полуфабрикаты, выпечку, сладости и цитрусовые.