Диетолог объяснил, как в 50 выглядеть на 25
Кандидат медицинских наук, диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что актер и певец Джаред Лето, известный не только своим творчеством, но и в буквальном смысле вечной молодостью, сохраняет ее в комплексе разными способами. Он много спит, занимается йогой, сайклингом и активной ходьбой на свежем воздухе, отказался от курения и алкоголя, несмотря на бурную юность. Сейчас Джаред Лето поддерживает веганство и умеренное потребление пищи.
В чем заключается жизненная философия вечно молодого Джареда Лето, что помогло ему отказаться от алкоголя, наркотиков и курения и почему он считает сон лекарством, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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