Диетолог назвала три худших варианта для завтрака

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила три варианта завтраков, которые можно признать худшими.

По словам эксперта, самым распространенным вредным блюдом утреннего меню является крусассан. Как объяснила врач, ингредиенты выпечки — мука высшего сорта, масло, трансжиры и сладкая начинка — быстро повышают уровень глюкозы в крови.

«А трансжиры еще и клетки разрушают. Такие продукты повышают уровень глюкозы резко, человек просыпается, чувствует прилив энергии, так как быстро выделяется на такой подъем инсулин, потому что, как правило, глюкоза разрушает наши сосуды — и поэтому выбрасывается инсулин, начинает перерабатывать эту глюкозу и растаскивает ее по клеткам», — приводит Life.ru слова Соломатиной.

Диетолог отметила, что второе, чего стоит опасаться по утрам — тяжелая пища. К этой категории относятся, к примеру, жареная картошка или блюда, обильно политые майонезом и приправленные плавленым сыром. Такая еда серьезно нагружает поджелудочную железу и другие органы, организм тратит слишком много сил на переваривание подобной пищи. Вследствие этого, человек вместо утренней активности будет испытывать желание присесть или поспать.

Третья категория вредных продуктов на завтрак — острая пища.

«Слизистая желудка, так как она еще незащищенная с утра, может быть сильно повреждена. Особенно если уже есть какие-то проблемы, особенно с повышенной кислотностью. В этом случае могут быть конкретные рези и боль через некоторое время», — заявила Соломатина.

Ранее сообщалось, какие продукты необходимы для укрепления иммунитета.