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Сегодня, 12:45

Диетолог назвала срок годности новогодних салатов

Ольга Стрельникова
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Фото azerbaijan_stockers, freepik.com

Звездный диетолог Маргарита Королева советует съедать новогодние салаты в день приготовления. Это снизит риск пищевого отравления. Салаты, в состав которых входит мясо или колбаса, заправка в виде йогурта или майонеза — благоприятная среда для роста бактерий. «Если мы приготовили салат утром 31 декабря, а есть его начали в конце 1 января, к этому моменту он уже может быть испорчен», — поясняет диетолог.

Маргарита Королева рекомендует готовить блюда небольшими порциями. Также, по мнению специалиста, нужно быть осторожнее с готовыми салатами, продающимися в магазинах.

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