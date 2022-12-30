Диетолог назвала способы восстановления организма после застолья

Диетолог Маргарита Дмитриева в интервью «Москве 24» рассказала, что восстановить организм после бурного праздничного застолья помогут сложные углеводы, овощи, обычная вода, кислород и изначально правильный подход.

«Главное, от чего хотелось бы предостеречь, — не принимайте активированный уголь перед застольем. Сорбент вытянет много жидкости из организма, и состояние в результате может стать только хуже», — объяснила врач и дала рекомендацию не злоупотреблять едой и алкоголем в новогоднюю ночь.

Также специалист советует избавиться от привычки похмеляться и доедать с утра вчерашние салаты, чтобы не нагружать печень еще больше.

«Отдавайте предпочтение максимально простой сытной пище. Например, это может быть вареный картофель. Он содержит сложные углеводы, которые дадут организму долгоиграющий запас энергии, необходимой для восстановления», — пояснила диетолог.

Быстрые углеводы вроде конфет и печенья будут лишними. Лучше налегать на овощи и острую еду, чтобы ускорить обменные процессы.

При проблемах с самочувствием, по словам Маргариты Дмитриевой, поможет жидкая теплая пища, к примеру — суп с лапшой, а употребление чистой питьевой воды поспособствует выведению продуктов распада алкоголя и жиров. Эксперт напомнила, что чай, кофе, сок и смузи — это жидкость, но не вода. Восстановлению организма поможет и кислород — не пренебрегайте прогулками на свежем воздухе.