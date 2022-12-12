Диетолог назвала самые вредные крупы

Диетолог Наталия Гридина в интервью «Газете.ру» рассказала, что наименьшую пользу организму приносит употребление шлифованного белого риса, быстрозавариваемой овсянки и манной крупы. Особенно они противопоказаны людям с лишним весом, повышенным сахаром и инсулином в крови. «Дело в том, что в манной крупе в принципе крайне мало витаминов, белка и микроэлементов. В то же время в ней много глютена, который может стать аллергеном и быть барьером к нормальному усвоению витамина D. Фитиновая кислота в ее составе и вовсе приводит к трудностям в усвоении кальция», — пояснила специалист. Белый рис практически теряет свою пользу после шлифовки. Овсянка, которую нужно просто залить кипятком, содержит мало клетчатки, в ней практически нет полезных микроэлементов, зато очень часто производители добавляют сахар, повышающий калорийность.

«После этих каш очень быстро наступает чувство голода, поэтому лучше убрать их из своего рациона вовсе», — пояснила врач. Заменить их Наталья Гридина рекомендует на гречку, булгур и кукурузную крупу. «Не стоит отказываться от включения круп в свой рацион, но важно соблюдать ряд правил. В частности, выбирать те из них, которые нужно варить и которые не проходили особых обработок», — отметила диетолог.