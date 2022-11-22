Диетолог назвала самые опасные фрукты для диабетиков

Врач-диетолог Наталья Круглова объяснила «СЭ», какие фрукты могут быть опасны для людей с сахарным диабетом.

Для людей с диабетом второго типа есть ограничения по фруктам, которые содержат больше фруктозы и сахарозы в составе и меньше пищевых волокон, клетчатки, которая может замедлять усвоение простых углеводов. К таким относятся бананы, хурма, виноград и дыня.

«Нет необходимости совсем исключать эти продукты из питания, но стоит контролировать их количество в рационе. Если это будет 150 г — примерно один фрукт или ломтик дыни, это не принесет существенного вреда», — объяснила Круглова в разговоре с «СЭ».