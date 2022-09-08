ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 08:00

Диетолог назвала самую полезную колбасу

Читать «СЭ» в
В колбасе должно быть как можно меньше пищевых добавок.
Фото Global Look Press

Врач-терапевт и диетолог Елена Тихомирова рассказала о самой полезной колбасе. По ее словам, она должна содержать в себе минимальное количество жира, соли и пищевых добавок.

«Нужно внимательно читать этикетку, сколько там содержится белков, жиров и пищевых добавок. Иногда производитель пичкает много пищевых добавок. Это длинный список Е. Иногда всего три добавки», — приводит слова эксперта портал Ura.ru.

Рекомендуется есть не более 50 граммов колбасы за один прием пищи.

Тем, кто сидит на диете, лучше употреблять, по словам диетолога, не колбасу, а ветчину. На прилавках магазинов продается даже низкокалорийная. Заменить колбасу можно и куриной грудкой.

Почему колбаса опасна для здоровья? Что будет, если есть колбасу каждый день. Польза и вред для здоровья

Источник: https://ura.news/news/1052584150
Здоровье
Питание
6
3
Читайте также
Бывшая жена Кокорина выложила фото с гонщиком «Формулы-1» Леклером
Как правильно менять масло в автомобиле: 3 практических совета
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как подготовить организм к холодам? Советы врача

Какие продукты провоцируют развитие рака? Рассказал врач
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости